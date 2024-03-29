مسابقات وعروض فنية وإنشاد ديني في ثالث ليالي رمضان بمركز طنطا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

بحضور جماهيري غفير، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، بالمركز الثقافي بطنطا، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

بدأ حفل أمس الخميس بالسلام الوطني، أعقبه عروض فنية متنوعة للأطفال مع الشخصيات الكارتونية التى تفاعل معاها الأطفال بالغناء والرقص، تلاها مسابقات فنية وفوازير رمضان من خلال تقديم عروض راقصة لمختلف بلاد العالم والتعرف على تراث هذه البلاد، بجانب استعراضات المسحراتى والتنورة المولاوية.

جاء الجزء الثاني من الحفل بفقرات غنائية متنوعة لفرقة كورال 23 يوليو بقيادة المايسترو حسام الشريف، وقدمت أغاني "دعاء الشرق، افرحوا يابنات، رمضان كريم، تمر حنة، يابلادى، الرضا والنور، كوكب تانى، القلب يعشق، مرحبا شهر الصوم، اعطنى الناى، واختتمت فقرات الحفل بأوبريت قولوا للأرض الطيبة.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، في سياق برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان بجميع المحافظات.