أسعار الكعك.. الزراعة تكشف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف المستشار سعيد صالح المنسق العام لمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنتشرة بمختلف ربوع مصر عن استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 2024، والتي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية.

وقال سعيد صالح خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن الوزارة أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال ضخ مضاعف لكميات المواد الغذائية والسلع الأساسية بمختلف المنافذ ولذلك في إطار ضمان توافر الكميات خلال أيام العيد وعدم تعرضها للنفاذ.

وتابع المنسق العام لمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: كما حرصنا على توفير المخبوزات وكعك اللعيد داخل المنافذ بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وبخصوص أسعار الكعم والمخبوزات بوزارة الزراعة فقد جاءت على النحو الآتي:

كعك سادة 220 جنيها

كعك بالمكسرات والعجوة والملبن 250 جنيها

كعك مشكل بالمكسرات 350

بيتي فور مشكل 200 جنيه

بسكويت نشادر 160 جنيها

بسكويت لوكس 180 جنيها

غريبة سادة 180 جنيها

غريبة بالمكسرات 220 جنيها.