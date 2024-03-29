شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: واشنطن توافق على تزويد إسرائيل بقنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى الأيام الأخيرة على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، بحسب رويترز.

وتشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 2300 قنبلة "MK84" بأوزان مختلفة، وفقا لمسئولين فى البنتاجون ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر.

وقد تم ربط القنابل هذه بأحداث سابقة أدت إلى وقوع إصابات كارثية، طوال الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وهى حليفتها منذ فترة طويلة.

وتأتى أنباء الدعم العسكرى الأمريكى لإسرائيل، معاكسة للخلاف الأخير بين الحكومتين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى لليوم الـ 175 على التوالي ارتكاب مجازر وإبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين فى غزة، وذلك بشن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعى، وأحزمة نارية على كافة مناطق غزة، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء ومئات المصابين.