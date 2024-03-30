ممثل يستغيث بالشرطة: "صاحب البيت عايز يطردني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"النجدة.. إلحقوني صاحب البيت عايز يطردني أنا ومراتي يا إما يرفع الإيجار" لم يجد الممثل "إحسان.ا." طريقة للخلاص من تهديد مالك الشقة التي يقطنها بالإيجار إلا الاستغاثة بالشرطة دون أن يتوقع ما ستؤول إليه الأمور.

فور وصول سيارة الدورية أسفل العقار محل البلاغ أيقن صاحب الشقة بأنه على بعد خطوات من أزمة قد تنتهي بالزج به خلف القضبان فقفز من شرفة الشقة؛ أملا في النجاة.

المشهد أثار شكوك القوة الأمنية، أسرعوا لاكتساف ما يدور تزامنًا مع تجمع الجيران ليطلب قائد الدورية سيارة إسعاف نقلت المصاب بكسور ونزيف خارجي إلى المستشفى للعلاج.

رئيس مباحث الهرم الرائد أحمد عصام وجه معاونه الرائد كريم عليان بفحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة مباحث الهرم واستدعاء الممثل لسماع أقواله.