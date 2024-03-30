الضفادع البشرية تنتشل 3 جثامين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة تحت إشراف اللواء حازم فاروق، الجمعة، جثامين 3 غرقى باماكن متفرقة مع إيداعهم ثلاجة المشرحة.

البلاغ الأول بالرياح البحيري مركز منشأة القناطر، جهود البحث والتمشيط ومساعدة الأهالي كُللت بالعثور على جثة غريق يدعى "عبد الرحمن.ع." مقيم قرية برقاش.

البلاغ الثاني بمركز البدرشين جنوب المحافظة، عثرت القوات على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه إحدى الترع وتم تسليمها إلى مأمور المركز.

في العجوزة وبعد ليلة عصيبة شهدت حادثًا مؤسفًا أعلى مركب نيلي بجوار نادي القضاة خلف 3 مصابين بينهم منسق بالجامعة الأمريكية- بسبب الألعاب النارية عثر على جثة رجل في العقد الرابع من العمر بنهر النيل تبين أنه مبلغ بتغيبه.