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ننشر مواقيت الصلاة السبت 30/3/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19  ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 31: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء  7:31 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م   
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10 ص
وقت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:18  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 22: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:20 م

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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