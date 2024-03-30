شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالعاشر من رمضان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المصانع بالعاشر من رمضان يرافقه عدد من الوزراء.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد عدد من المصانع فى محافظتى البحيرة والإسكندرية، فى بداية شهر مارس الجارى، مؤكدا على استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي؛ من أجل تقديم منتج محلي عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي، مما يُسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.



