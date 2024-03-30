شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: سأبحث مع شكرى والصفدى إيجاد حل لأزمة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إنه سيجتمع، في وقت لاحق اليوم السبت، في القاهرة، مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي للعمل على إيجاد حل سياسي لأزمة الشرق الأوسط.

وأضاف سيجورنيه - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ونقلتها عنه سفارة فرنسا بالقاهرة - "وسنعمل أيضًا على إطلاق سراح الرهائن وتنسيق جهودنا الإنسانية في غزة".

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مباحثات مع كل من وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.. كما يُجري شكري مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الفرنسي.

ويعقد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام اللقاء الثلاثي.