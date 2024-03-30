شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجمل: الشيخ علي جمعة تطرق لـ5 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة...وتعليقا علي الحلقة التاسعة عشرة من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

تعليقا علي الحلقة التاسعة عشرة من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (كيف دخل ابليس الجنة ليوسوس لآدم؟)

- ابدع فضيلة الدكتور علي جمعة في شرح الاجابة علي هذا السؤال بأن قال أن ابليس لم يدخل الجنة اصلا .. ووضح أن الوسوسة طريقة تواصل مختلفة عما اعتاد عليه البشر بينهم وبين بعض .. بتشبيهه لها بالحوار الذي يدور في عصرنا الحديث الان بين الناس في مواقع التواصل وغيرها من الوسائل الحديثة الأخرى.

- وهذا معلوم من الطف التفسيرات التي تتكلم عن هذا الامر هو القول بان الجنة التي كانوا فيها كانت جنة في الارض أي بستان فيه شجر وثمر كثيف والنزول الذي جاء في الايات جزاء لمعصية سيدنا آدم لربه كان نزول منزلة أي .. هبوط درجة و انتهاء لما أنعم الله عليه في هذه الجنة التي كان له فيها كل سبل الأمن والراحة والأمان.

2- سؤال (هل كان الشيطان يعبد الله قبل الطرد من رحمة الله؟)

- احسن واوجز وبين فضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله عندما أجاب بقوله (الشيطان منشغل الان ببني آدم لكنه كان يصلي ويسجد ويعبد الله كالملائكة لكنه بعد طرده انشغل بغواية بني آدم وهذا من الغباء والكبر.

3- سؤال (لماذا أخرجنا الله من الجنة وأخدنا جميعا بذنب سيدنا آدم؟)

- وضح فضيلته للطفل السائل ان الجنة التي خرج منها سيدنا آدم كانت في الدنيا .. وأحسن فضيلته ان وضح هذا واسهب في كلامه حول ذلك حيث قال أن من تكريم ربنا لنا أن منحنا فرصة كبيرة لدخول الجنة الدائمة عنده يوم القيامة بالذكر والعبادة وقراءة القرآن وحسن المعاملة ومكارم الاخلاق.

4- سؤال (لماذا يترك الله الشيطان ليوسوس لنا؟)



- في دعابته المعروفة عنه قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة "الشيطان مابيوسوسش ليك ويجري .. العبرة فيك انت بتطاوعه ليه!!" وصدق فضيلته ... فهذا هو المعيار .. الله جعل الشيطان في الدنيا لنا لنقاومه ونرفضه عبادة لله وطلعة له جل وعلا .. فنفوز بالاجر العظيم والجزاء العميم وهذا ما يحدث مع الناس فمنهم من يقاوم وسوسته ومنهم من يطيعه والعياذ بالله لذلك فوسواس الشيطان هو في أصله في صالح كل مؤمن ملتزم بطاعة ربه لانه ينتبه للخطأ فيبتعد عنه ويستعيذ بالله فيزيد في الأجر والثواب طاعة لربه.

5- سؤال (كيف سيعذب الله ابليس بالنار وهو مخلوق من نار؟)



- قال فضيلة الأمام الدكتور علي جمعة "الإنسان خلق من تراب لكنه ليس مكون من تراب والملائكة من نور لكن ليست مكونة من النور والشيطان من نار لكنه ليس مكونا منها.. إنما هي المادة التي خلق بها وهذا معلوم.

- وأقول لشرح ما عرضه فضيلته نسأل سؤالا بسيطا .. أليس الله خلق الإنسان من طين ؟ اذن فالحجر بعضه من طين .. فكيف إذا ضرب به إنسان فإنه يصيبه ويجرحه؟ هكذا أيضا نفهم كيف سيعذب الله الشيطان بالنار بالرغم من انه مخلوق من نار.