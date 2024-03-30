برلمانية تدين دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل وتزويدها بقنابل وطائرات مقاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أدانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، سياسات الإدارة الأمريكية وانحيازها السافر لحكومة جيش الاحتلال الصهيوني بل وتزويدها بالقنابل والطائرات المقاتلة.

وقالت "الجزار"، إن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات.

وأضافت سميرة الجزار، في بيان لها اليوم، أن واشنطن تتناقض أقوالها مع أفعالها ففي الوقت الذي تعلن فيه دعمها لوقف إطلاق النار في غزة نجد أنه تم حزم الأسلحة الجديدة بأكثر من 1800 قنبلة بوزن 2000 رطل و500 قنبلة بوزن 500 رطل والتأكيد على أن القنابل التي تزن 2000 رطل كانت ذات صلة بأحداث سابقة أدت إلى وقوع ضحايا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصفت النائبة سميرة الجزار، هذه السياسات الأمريكية الداعمة وبشكل فج وفاضح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها السبب الرئيسي في استمرار جيش الاحتلال بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي على ثقة في أن المجتمع الدولي سيظل صامتا وعاجزا ومتفرجا على جرائمه البشعة ضد الفلسطينيين طالما استمرت واشنطن في هذا الانحياز الأعمى والدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت النائبة سميرة الجزار: أكبر دليل على ذلك عدم التزام حكومة الاحتلال الصهيوني بقرار مجلس الأمن الصادر يوم الاثنين الماضي والذي طالب فيه المجلس إسرائيل وقف إطلاق النار ولكن ذلك الأمر لم يحدث، وجيش الاحتلال مستمر في حربه ومجازره الدموية ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن العالم في حاجة ماسة إلى صياغة نظام عالمي جديد.