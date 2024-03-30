ضبط شخص بحوزته 67 كاميرات مراقبة بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صاحب محل بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام صاحب محل ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على (67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام- جهاز مقوي شبكات).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تداول أجهزة وأدوات المراقبة غير المصرح بتداولها.