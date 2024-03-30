بمليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص تامول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصر إجرامي بالقليوبية، بحوزته 10 آلاف قرص مخدر، قُدرت قيمتهم المالية بحوالي مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أفادت قيام (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (10 آلاف قرص لعقار "تامول" المخدر).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ (مليون جنيه تقريباً)ً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.