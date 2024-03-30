ضبط قهوجي حول شقة إلى مصنع تغليف منتجات غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قهوجي بتهمة استغلال شقة مستأجرة كمصنع بدور ترخيص.

دلت التحريات أن المتهم حول شقته إلى مصنع بدون ترخيص لتعبئة وتغليف وبيع منتج غذائي "يحمل إحدى العلامات التجارية" وبيعه لأصحاب متاجر الجملة والتجزئة بأرخص من سعرها الرسمي، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

عثر بحوزته كمية من مخلفات المنتج الغذائي وزنت 8 طن - 6 آلاف كرتونة مقلدة تحمل العلامة التجارية المشار إليها - ماكينة تغليف.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وأقر بتعامله مع (عامل بمطبعة- مقيم بدائرة القسم) لطباعة كافة الملصقات والعلب الكرتونية التي تحمل العلامة التجارية المشار إليها "تم ضبطه".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.