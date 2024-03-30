ضبط شخص أنشأ وأدار شركة انتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخص أنشأ وأدار شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام مالك شركة بإنشاء وإدارة شركة انتاج فني بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مستخدماً أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية) وأقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.