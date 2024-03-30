شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة التقديم فى المسابقة التكميلية للمعلمين بدءا من يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن التقديم فى المسابقة التكميلية للمعلمين فى شهر يونيو المقبل سيكون متاحا للذين لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة الأولى، ويجب عليهم الاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم فى شهر يونيو المقبل، حيث يتم استكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني للالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى خلال شهر يونيو من هذا العام.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الأيام الماضية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وشملت (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية.

فيما أكد الجهاز أنه جاري استكمال الاختبارات الإلكترونية في عدد 12 محافظة.