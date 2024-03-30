شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة خلال 24 ساعة ترفع عدد الشهداء لـ32705 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا، و98 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.