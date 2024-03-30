شكرا لقرائتكم خبر عن تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية لطلبة نظام التعليم الجديد العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصها على تعليم الطلاب اللغات المختلفة، موضحة أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب الإيطالية والإسبانية والألمانية، والطالب له حرية اختيار اللغة الثانية، مضيفة أن تدريس اللغة الثانية فى المدارس الحكومية يتم حاليا فى المرحلة الثانوية فقط من بداية الصف الأول الثانوي، ولكن من العام المقبل سيكون من أولى إعدادى على الطلاب الذين تم تطبيق نظام التعليم الجديد عليهم 2.0، حيث وصلت الدفعة الأولى حاليا إلى الصف السادس الابتدائي والعلم المقبل بالأول الإعدادى.



وتابعت وزارة التربية والتعليم: تدريس اللغة الثانية فى المدارس الرسمية للغات التجريبيات يتم من الصف الرابع الابتدائي فى المدارس الرسمية المتميزة ومن المرحلة الإعدادية بالمدارس الرسمية للغات.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طبقت نظام التعليم الجديد منذ 2018، ويعتمد على محاور مختلفة فى التقييم وتدريس مناهج حديثة تم بنائها، حيث يتم تقييم طلبة الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي بدون امتحانات تحريرية، أما التلاميذ من الرابع حتى السادس الابتدائي يتم تقييمهم بامتحانات وأنشطة ومقررات دراسية تصل إلى 12 مقرر دراسى .

