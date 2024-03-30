شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

الرئيس السيسي

خلال اللقاء