شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يعلن المواعيد المناسبة لرى القمح الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ري القمح لا بد أن يكون وفقًا للتعليمات الصادرة عن المركز خلال الأسبوع الحالى.

أضاف فهيم، أن الري يكون دائماً بعد الساعة 8 – 9 مساء خلال أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء في كل المحافظات، ويكون آخر النهار من 4 – 5 مساء في محافظات الصعيد "سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان" وأيام الأربعاء والخميس وممنوع الري يوم الجمعة لكل المناطق.

أوضح فهيم أن رى القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

كما يعمل الرقاد في القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة.

