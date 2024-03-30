شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى محمد فودة ينعى شقيق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب والإعلامى محمد فودة رحيل الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه فودة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خالص العزاء للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله، سائلاً المولى عز وجل أن ينعم عليه بالفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه الصبر على فراقه.

وأكد فودة أن رحيل الدكتور عاشور فى هذه الايام الطيبة المباركة يعكس ما كان يتمتع به على المستوى الإنسانى من خلق كريم حيث فاصت روحه الطيبة وهو ولا يحمل بين ضلوعه سوى حب واحترام وتقدير الجميع له، وهو ما جعل المجتمع الأكاديمي بأسره يعيش اليوم حالة من الحزن الشديد.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد نشرت منشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله.. الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد.. شقيق السيد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي".







