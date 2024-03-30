رئيس الوزراء: لدينا مصانع ستصدر الأجهزة إلى أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من أجل ضمان استقرار مصر وعدم التعرض لأي اضطرابات خارجية تؤثر عليها يجب الاعتماد على القطاعات الإنتاجية، حيث تم تحديد أربعة قطاعات وهي: الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، أنه زار 3 مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، وتقدم إنتاجًا على أعلى مستوى، ويتم تصدير المنتجات للخارج، ولديها تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج، ومنها مصنع فريش الذي يتعامل مع برندات كبرى، وينتج لها ويصدر للخارج.

وتابع: المصانع ستنتج منتجات سيتم تصديرها لأوروبا، والرخصة الذهبية مكنت شركات مثل هاير وبيكو تطلع المصنع في أقل من سنة ويبقى شغال وكامل المرافق، مؤكدا أنه يتابع بصورة شهرية الإنشاءات والتنفيذ، ويعمل على حل أي عوائق أمام إدخال المعدات.