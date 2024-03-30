125 مشروعًا جديدًا باستثمار 2,56 مليار دولار.. بيان صادر عن اقتصادية قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عُقِدَ اليوم اجتماع الجلسة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العام المالي 2023-2024، والثاني خلال عام 2024، برئاسة وليد جمال الدين، بحضور وزراء الإسكان والنقل والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، إضافة إلى محافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من القيادات البارزة في المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بخبرات تقنية وقانونية، وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة خلال الاجتماع، من بينها المواقف المالية والترويجية للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، ووافق على عدد من المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومن بين هذه المشاريع:

1. مشروع محطتي محولات كهربائية في منطقة السخنة المتكاملة بقدرة 350 ميجاوات.

2. مشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM في منطقة القنطرة غرب الصناعية.

3. اعتماد اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل يغطي مساحة تبلغ 3.3 مليون متر مربع.

في بداية الاجتماع، قدم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عرض للموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 2023-2024 حتى 29 فبراير 2024، وبلغت إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال هذه الفترة 5.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 54% مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023، الذي بلغت فيه إيرادات الهيئة الإجمالية 3.45 مليار جنيه، وحققت الهيئة صافي أرباح بقيمة 3.74 مليار جنيه حتى فبراير 2024، بنسبة زيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 2023 التي بلغت 2.38 مليار جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تزايد إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة في المناطق الصناعية بشكل غير مسبوق، إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، مما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة وفقاً لاستراتيجيتها.

في سياق متصل، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نظرة عامة على الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 2023-2024 وحتى نهاية فبراير 2024، وأسفرت هذه الجهود عن جذب 125 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.56 مليار دولار، وتنوعت المشروعات بين مشاريع حاصلة على موافقات نهائية، حيث بلغ عددها 60 مشروعًا بقيمة استثمارات 1.13 مليار دولار، ومشاريع حصلت على موافقات مبدئية وتم فيها استكمال الإجراءات، بقيمة استثمارية مرتقبة تتجاوز 1.43 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، على عدد من المشروعات، من بينها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس في منطقة القنطرة غرب الصناعية، والذي يتكون من شقين، كالآتي:

الشق الأول: يشمل إنشاء مصنع لملابس الجينز على مساحة تبلغ 62 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 40 مليون دولار. يهدف المشروع لإنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، حيث من المخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% للسوق المحلي. يتميز المشروع بالاعتماد على مواد خام محلية المنشأ يتم إنتاجها في مصنع الشركة في محافظة دمياط، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 2750 فرصة عمل.

الشق الثاني: يتضمن مجمعًا صناعيًا على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويتم حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لهذا الجزء من المشروع.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية في منطقة السخنة المتكاملة، حيث تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير، مما يجعل القدرة الإجمالية للمحطتين تصل إلى 350 ميجا فولت أمبير، ويأتي هذا المشروع لخدمة التوسعات والمشاريع الجديدة لشركاء الهيئة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتزايد الطلب على الطاقة في المستقبل.

ووافق المجلس أيضًا، على اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ لتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة الصناعية، ويتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 13 مليار جنيه، ويشمل المجمع المزمع تطويره جميع المرافق والخدمات والبنية التحتية اللازمة، ويعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين في إطار تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أنه تمت موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي، والتي تشمل عدة محاور بارزة، من بينها، الآتي:

- تعزيز التعاون في مجال الوقود الأخضر، حيث يهدف الاتفاق إلى إنشاء مسار للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا نحو ميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية.

- تفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر "Green Bunkering corridor" من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بموانئ منطقة القناة الاقتصادية، وسيكون هذا الممر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا).

- إطلاق تبادل الخبرات في تنمية موانئ الهيئة من خلال الشراكة الفنية في مجالات رقمنة خدمات الموانئ، وزيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.

- تتضمن هذه المذكرة تعزيز التعاون بين المنطقتين الاقتصاديتين واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، مع تعزيز التكامل بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء روتردام، مما يعزز من مكانتهما كمراكز للتجارة العالمية.