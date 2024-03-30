ضبط 11 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11430 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (370 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 دراجة نارية مخالفة، و5656 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و27 مخالفة موقف عشوائي، و660 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.