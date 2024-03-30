حدث في 8 ساعات| تطورات الاتفاق مع صندوق النقد.. وإسقاط أطنان المساعدات على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الاقتصادي المصري بصورة نهائية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

برلماني: طرح اللحوم بـ270 جنيهًا في منافذ الزراعة ضربة قوية للمتاجرين بقوت الشعب

أشاد حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بطرح وزارة الزراعة اللحوم البلدية في منافذها بأسعار مخفضة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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وفاة شقيق وزير التعليم العالي وصلاة الجنازة بالعباسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفاة الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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نقيب الفلاحين: طن الكاكاو بـ10 آلاف دولار وجنوب الصعيد قد يصلح لزراعته

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن التغيرات المناخية الكبيرة قد تجعل مصر قادرة على زراعة معظم النباتات الاستوائية في المستقبل القريب.

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الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من 2024

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية وأوضاع المنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ورغم وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.

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توجيه رئاسي بشأن تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

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تكليفات مهمة من محافظ الجيزة بشأن السلع الأساسية ومستلزمات العيد بالعمرانية

اطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات وفيرة بمعارض ومنافذ أهلا رمضان بنطاق المحافظة.

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مليارات الدولارات.. "مدبولي" يكشف تطورات اتفاق صندوق النقد وصفقة رأس الحكمة

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

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مصر تواصل المشاركة في إسقاط أطنان المساعدات على قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28 و29 و30 مارس الجاري تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين.

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