إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تشهد محافظة الجيزة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والقومية وتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وتقوم "الجيزة"، حاليًا بتطوير وتوسيع طريق المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري.

وتشمل أعمال التوسعة والتطوير عدة جوانب، منها، رصف عدد من الطرق على طول طريق المريوطية فيصل، بما يشمل تحسين جودة الطرق وتوفير بيئة سلسة وآمنة للمرور.

كما تشمل أيضًا، توسيع الطريق لزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين تدفق حركة المرور، مما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين سرعة الحركة، و تحسين وتطوير التقاطعات والمفترقات على طول الطريق، لتحسين سلامة وسلاسة حركة المرور وتقليل حوادث الطرق.

وتعمل المحافظة حاليًا، على إنشاء محور مروري يؤدي إلى المتحف المصري الكبير؛ لتسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الوصول إليه.

وتقوم المحافظة حاليًا، بإنشاء محور مروري يؤدي إلى المتحف المصري الكبير، بهدف تسهيل حركة المرور وتقليل زمن الوصول إلى المتحف، حيث يهدف هذا المحور الجديد إلى تحسين التنقل وتسهيل وصول الزوار إلى المتحف بطريقة أكثر فعالية، مما يعزز التجربة الثقافية والسياحية للزوار ويسهم في تعزيز القطاع الثقافي والسياحي في المنطقة.

وتوجد خطة حاليًا لربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة؛ مما يعزز الاتصال والتواصل الفعال بين المناطق المختلفة ويسهم في تحسين التنقل وتطوير البنية التحتية للمنطقة.

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