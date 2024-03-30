حسام موافي يكشف أعراض وأسباب العصب السابع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن العصب السابع سهل علاجه ولكن ليس الجميع يتم شفاؤه

وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد: أحيانا العصب السابع يكون مصحوب بشلل، مضيفا أن العصب السابع يمر عبر ثقب ضيق جدا عند الخروج من الجمجمة.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أنه لو الثقب تم إغلاقه يموت العصب السابع وهناك حالات نادرة يتم فيها إجراء جراحة لتوسيع الثقب.

واستطرد موافي: إن أحد التفسيرات أن هذا الثقب التهاب وتورم وأدى لتلف الأعصاب.

وأشار موافي، إلى أن العلاج الأساسي للعصب السابع هو الكورتيزون حتى يقضي على الأورام المحيطة به.

واختتم موافي، أن الأسهل للعصب السابع هو الابتسامة، أما في حالة الحزن يكون الجهد أكبر في العصب السابع .