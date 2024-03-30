شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على مكبرات صوت لمحال بإمبابة بعد شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشوارع العامل الأول ومحمد حجازي بحي إمبابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مكبرات الصوت بعدد من المحال والمنشآت التجارية لما تسببه من إزعاج للمواطنين.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لمواجهة مصادر التلوث السمعي والضوضاء التي تؤرق المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع المخالفات والممارسات العشوائية وتعديات المحال والمقاهي على حرم الطريق.

ووجه محافظ الجيزة بالمرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفوري حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.