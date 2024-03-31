شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إدراج 51 مركزا ووحدة للحروق بـ21 محافظة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أحدث استراتيجيتها لعلاج مصابى الحروق والسموم بالمجان فى مختلف المراكز بالجمهورية، مشيرة إلى أنه تم توفير كل الأدوية والمستلزمات المتعلقة بالحالات الطارئة فى مختلف المستشفيات بالجمهورية.

وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أنه تم إدراج 51 مركز ووحدة للحروق بـ21 محافظة من محافظات الجمهورية و140 سرير رعاية، مضيفا أنه يتم تنظيم تحويل هذه الحالات من خلال المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ و137 لتقديم الخدمة الطبية اللازمة بالتنسيق السريع مع الإسعاف لسرعة نقل المرضى والتعامل معهم فى الساعات الأولى.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أنه تم تجهيز أحد أكبر مراكز علاج الحروق بمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والتى يتكون من ثلاث أدوار بعد عرض الخطة التنفيذية لاستكمال الأعمال اللازمة لتشغيل المبنى.

وقال: إنه تم تدريب الفرق الطبية التى تعمل فى أقسام الحروق على أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسى للمرضى وذلك بعقد دورات تدريبية بمشاركة أساتذة أقسام الحروق والتجميل بجامعات الإسكندرية - أسيوط - الأزهر - المنيا - قناة السويس - عين شمس - المنصورة - المنوفية ) السموم.