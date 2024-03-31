شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تستكمل تقييم تلاميذ النقل خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقييمات تلاميذ النقل ضمن امتحانات شهر مارس الجارى الأسبوع المقبل، حيث تعقد المدارس امتحانات الطلاب وفق الجداول التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية وتستمر الامتحانات حتى قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.



وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .



