شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يكشف الكميات المناسبة لتناول الحلويات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للتغذية عن الكميات المناسبة لتناول الحلويات فى شهر رمضان، وقال: يجب تناول الحلويات الرمضانية مرتين أسبوعيا بمقدار قطعة متوسطة مع تناول ثمرة فاكهة متوسطة باقى أيام الأسبوع.

وكان كشف المعهد القومى للتغذية عن أهمية وجبة السحور، مؤكدة أنها تمنع الشعور بالجوع والعطش أثناء فترة الصيام.

وأضاف المعهد القومى للتغذية أن وجبة السحورتتميز بأنها:

- تمنع الشعور بالكسل و الخمول والشعور بالصداع والإعياء أثناء نهار رمضان.

- تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة.

- تساعد فى المحافظة على وزن الجسم.

وكانت أكدت الدكتورة سحر خيرى عميد المعهد القومى للتغذية، أن صيام شهر رمضان الكريم من أكثر العادات المفيدة للجسم.

وأضافت عميد القومى للتغذية، أن الجسم خلال العام يستقبل المأكولات التى تحتوى على العناصر الغذائية الضارة مثل الدهون والسكريات مما تؤثر على المناعة وخلايا الجسم.

وأوضحت عميد القومي للتغذية: يأتى شهر رمضان ليكون بمثابة الراحة للجسم وكذلك تجديد خلايا الجسم وتقوية المناعة، مما تحسن من أداء أجهزة الجسم.



