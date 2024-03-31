شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد أعمال تطوير معامل وقاية النباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية معهد بحوث وقاية النباتات لمتابعة جهود المعهد في الكشف عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها، حيث تم تقديم نظرة شاملة حول الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية الزراعية دون التأثير السلبي على البيئة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين و القطاع الزراعي في مصر.

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أنه تم استعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد، من خلال أقسامه ومعامله المختلفة، والتعرف على دوره البارز في حماية النباتات والمحاصيل من الآفات الضارة بتطبيق الأساليب الحديثة في المكافحة مثل استخدام عوامل المكافحة الحيوية التي يتم تربيتها بمعامل المعهد وتوفيرها للمزارعين لاستخدامها كوسائل آمنة في المكافحة و الحد من استخدام المبيدات ومنها منتجات معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية و مكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات الفيرمونية.

وتفقد عبد العظيم المعمل المركزي والمكتبة والقاعة الرئيسة بالمعهد، حيث أبدى إعجابه بالجهود المبذولة في المعهد وأشاد بالتقنيات المتطورة التي يعتمدها باحثوه في مجال حماية النباتات من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل وتحقيق تقدم مستدام في قطاع الزراعة، والتطور الملحوظ في البنية الأساسية وتزويد المعامل بأحدث الأجهزة العلمية التي تتماشى مع أحدث النظم القياسية العالمية بهدف اعتمادها.

يذكر أن معهد وقاية النباتات حصل على ثلاث شهادات أيزو وفقاً لتوصية لجان المراجعة الدولية.