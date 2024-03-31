قسم وكلمة للشعب.. كواليس وموعد جلسة حلف اليمين للرئيس بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسة حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتم يوم الثلاثاء المقبل.

وقال "الفيومي"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن جلسة حلف اليمين ستتم لأول مرة في مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن الجلسة ستكون بحضور أعضاء مجلس النواب.

وعن وقائع الجلسة، أوضح أنها ستبدأ بتلاوة المستشار حنفي جبالي لنتيجة الانتخابات الرئاسية وفق البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقديم الرئيس.

وتابع النائب محمد عطية الفيومي، أن الرئيس بعد ذلك سيقوم أداء اليمين الدستورية وفق الدستور والقانون، وذلك بمثابة إعلان رسمي لبدء فترة رئاسية جديدة.

نص القسم الدستوري لرئيس الجمهورية

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ومن المقرر أيضا أن تشهد الجلسة إلقاء الرئيس السيسي خطابًا موجهًا للشعب المصري عقب أداء اليمين الدستورية.