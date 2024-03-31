شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء الحجز الإلكترونى للأراضى السكنية الصغيرة للأفراد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة غداً الإثنين 1/4/2024، ولمدة شهرين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، موضحا أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.



الإسكان: بدء الحجز الإلكترونى للأراضى السكنية الصغيرة للأفراد غدا الإسكان: بدء الحجز الإلكترونى للأراضى السكنية الصغيرة للأفراد غدا صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الإثنين 1/4/2024، ولمدة شهرين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024، الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

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