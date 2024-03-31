شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح ملابس العيد بأرخص الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، ملابس العيد بكميات كبيرة وجودة عالية وأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاءت أسعار الملابس داخل المعرض، الذي يقام في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية على النحو التالي:

-التيشيرت الصيفي بـ200 جنيه بدلًا من 700 جنيه.

-السويت شيرت بـ300 جنيه بدلًا من 1300 جنيه.

-القميص بـ200 جنيه بدلًا من 795 جنيهًا.

-البناطيل جينز أو قطيفة أو جبردين بـ300 جنيه بدلًا من 1190 جنيه.

-السويتر بـ550 جنيهًا بدلًا من 3290 جنيه.

-الفيزت الشتوي بـ500 جنيه بدلًا من 1400 جنيه.

-البدلة بـ795 جنيهًا بدلًا من 4290 جنيهًا.

-البليزر بـ495 جنيهًا بدلًا من 3090 جنيهًا.

ويطرح المشاركون بالمعرض طوال شهر رمضان الكريم مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن وياميش رمضان والحلويات الشرقية والغربية، بتخفيضات تصل لـ30%.