شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر أبريل 2024م، وذلك كالآتى:

• الجمعة الأولى : 5/ 4/ 2024م - صدقة الفطر وحق الله في المال.

• الجمعة الثانية : 12/ 4/ 2024م - الاستقامة والمداومة على الطاعة.

• الجمعة الثالثة : 19/ 4/ 2024م - معنى التاجر الصدوق ومنزلته.

• الجمعة الرابعة : 26/ 4/ 2024م - تطبيقات حُسن الخلق.



وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.