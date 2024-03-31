شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تنقل مريض بالسمنة للمستشفى لتلقي العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لالتماس أحد المواطنين، لمساعدته فى الانتقال للمستشفى لتلقى العلاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات وخاصةً ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتعذر نقل (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) إلى المستشفى لتلقى العلاج نظراً لمعاناته من حالة مرضية "سمنة مفرطة وأمراض بالقلب" وعدم قدرته على الحركة.



على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.



ومن جانبه توجه المواطن المذكور بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.