شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان التاريخ ترم ثان ثانوى عام.. الأسئلة متدرجة من الأسهل للأصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات امتحان مادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني والدور الثاني، موضحا أن نواتج التعلم على مستوى المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني الثانوى كالتالى:

- ينبغي أن تكون الورقة الامتحانية لمادة التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي وسيلة لقياس مدى تقدم الطلاب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة لهذه المرحلة وهي: تعرف الأحداث التاريخية وفقاً تتسلسلها الزمني وتحليل عمليات البناء التاريخي تفسير وتحليل الأحداث التاريخية ويستخدم مهارات البحث التاريخي وتحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار وترتيب الأحداث والشخصيات في حقب تاريخية رئيسه لتحديد وتفسير وتقصي الحقائق التاريخية في ضوء المصادر الأولية والثانوية وفهم ملامح التغير في المجتمعات عبر العصور وتأثير العلم والتكنولوجيا على النشاط البشري والاهتمام بالقيم الروحية والاخلاقية الإيجابية عبر العصور.

وأعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي الضوابط العامة للورقة الامتحانية، كالتالى:

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة تتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).

- الأرقام - الاحصائيات - التواريخ - المعلومة الاثرائية) ليست أهدافاً اختبارية بل يمكن الاستدلال بها.

- الزمن المخصص للامتحان للصف الأول الثانوي ساعة ونصف ، والصف الثاني الثانوي ساعتين ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة.

- الزمن المخصص للامتحان ساعتان ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة بهذه الفئة (ثانوي عام - منازل - مسجونين .

نزلاء مستشفى 57357 ومن في حكمهم.

- يراعي في مواصفات التعليم العام وجود درجات أعمال السنه أما باقي الفئات منازل - مسجونين - نزلاء مستشفى 57357 ومن في حكمهم فلا يوجد أعمال سنة في الدرجة.

- تتنوع الأسئلة ما بين اختيار من متعدد بنسبة 85% واسئلة مقاليه قصيره بنسبة 15%، ويراعي عدم إدراج موضوعات الإطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثانى.

وشددت على الشروط والمعايير : أولا : الشروط الواجب توافرها في صياغة الاسئلة مواقف جديدة واستخدام المعلومات في التقويم واتباع القواعد العلمية المتعارف عليها . عند صياغة الاسئلة الاسئلة الموضوعية والمقالية.

- قياس القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها واستخدام ما درسه الطالب من معلومات في ادراك القدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة وأيضا القدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج منها والقدرة على صياغة الافكار بأسلوبه والقدرة على ابتكار افكار جديدة

- : الشروط الواجب توافرها في محددات . ت الاجابة (مفتاح تصحيح الورقة الامتحانية) : إلا تكون إجابة السؤال نصيا من الكتاب المدرسي المقرر وأن تكون الأجابة محددة وواضحة والاتساق بين الدرجة المخصصة للسؤال المقالي والاجابة المطلوبة ويسمح للطالب بالاجابة على السؤال المقالي بأي إجابة علمية منطقية في حدود ما تم دراسته.

- توجيهات المقدر الدرجات: يراعي عند إعداد محدادت إجابة اسئلة الامتحان أن تشمل ما يلي : الدرجة الكلية للامتحان وتشمل النهاية الكبري والصفري وتحديد عند مفردات كل سؤال وتحديد الدرجة الكلية لكل سؤال.



في الصف الأول الثانوي أن تكون درجة الورقة الامتحانية 16 درجة وتقسم الدرجة علي 2 ، مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني .

- في الصف الثاني الثانوي أن تكون درجة الورقة الامتحانية 24 درجة وتقسم الدرجة علي 2 ، مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثانى.



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