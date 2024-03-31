بعد الشكاوى.. محافظة الجيزة تدفع بسيارة محملة بعدد 750 أنبوبة بوتاجاز لمواطني كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين، بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة، بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات إضافية لتلبية جميع احتياجات المواطنين.

وبحسب بيان، دفعت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية التموين، بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بسعة ٧٥٠ أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة, بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز, والتأكد من وجود المخزون اللازم؛ للتسهيل على المواطنين.