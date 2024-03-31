"صاحبتها كانت بتهزر مع حبيبها".. كواليس خناقة فتيات ستاربكس التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت واقعة المشاجرة التي حدثت بين عدد من الفتيات داخل أحد أفرع ستاربكس بالتجمع الخامس، تفاصيل جديدة بشأن سبب المشاجرة.

وكشف مصدر أمني، عن سبب وقوع المشاجرة بين الفتيات، موضحًا أن الواقعة نشبت بسبب غيرة إحدى الفتيات من صديقتها.

أشار إلى أن أحد الطلاب كان يجلس مع طالبتين إحدهما تربطها به علاقة عاطفية، وبدأ الشاب في محادثة الفتاة الأخرى والمزاح معها.

تابع: الأمر أثار غضب صديقتها المرتبطة به، وأن الأخيرة سبت الطرفين فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقعة التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاهد لمشاجرة بين عدد من الفتيات تجذب كل منهن شعر الأخرى وتطرحها أرضًا وتنهال عليها بالضرب بالإيدي والأرجل وسط محاولات من عمال "ستاربكس" ورواد المكان لفض التشابك.

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