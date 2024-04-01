وزير الرياضة: ملف دعم ذوي الهمم الأبرز في عهد الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على دور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الإنجازات تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في عام 2021.ب.

خلال الفيلم التسجيلي "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن" الذي بُث في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أكد صبحي على التزام الرئيس السيسي بتمكين الشباب وتوفير الدعم الكامل لذوي الهمم، مما يضمن لهم حياة كريمة ومتكافئة.

تحدث صبحي عن مبادرات جديدة تم إطلاقها لتعزيز دور الشباب، من بينها "أولمبياد الطفل المصري" و"إبداع" ودوري مراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء منصة توظيف إلكترونية ساهمت في توظيف أكثر من 15 ألف شاب.

وفي ختام حديثه، شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية مواكبة التحديات العالمية والتطور التكنولوجي، مؤكدًا على السعي الدائم لتحديث طرق التفكير والتطور في مصر.