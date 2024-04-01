شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل بزيادة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين صرف معاشات أبريل 2024 بنك ناصر الاجتماعى بزيادة 15% للشهر الثانى على التوالى، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

وألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صاحب العمل بعدد من الإجراءات، حال تعرض العامل للإصابة بسبب العمل ،ووفقا لباب تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الاجتماعية، يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.

وينص القانون على أن يكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم