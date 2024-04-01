شكرا لقرائتكم خبر عن مقابر كوم الشقافة.. كنز أثرى بالإسكندرية تم اكتشافه صدفة عام 1892 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة

حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة، وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمون من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

معابد ومقابر تاريخية

وتأتى الحلقة الـ21 من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الإسكندرية داخل مقابر كوم الشقافة الموجودة بحى كرموز غرب الإسكندرية والتي أصبحت مزارًا هاما لكل المواطنين المصريين بالإضافة الى الجاليات الأجنبية، واسم كوم الشقافة هو الاسم العربي الذي أطلق على المنطقة إحياءً للاسم اليوناني القديم.

وتقع كوم الشقافة في المنطقة التي قامت بها قرية راكوتيس، وهو الاسم الذي عرفت به عند الرومان إحياءً للاسم الفرعوني القديم للقرية وهو رع- قدت اكتشفت هذه المقبرة ) الجبانة ) بطريق الصدفة في عام 1892م، وتم الكشف عنها نهائياً عام 1900م .

وهى من مقابر الإسكندرية في العصر الروماني وتقع في حي كرموز غرب الإسكندرية و أطلق عليها هذا الاسم إحياءاً للاسم اليوناني القديم "لوقوس كيرامايكوس" و تقع كوم الشقافة في المنطقة التي قامت فيها قرية راكوتيس وهو الاسم الذي عرفت به عند الرومان وذلك إحياءاً للاسم الفرعوني القديم ra-gadit كما هو مذكور في نقش هيروغليفي من عهد بطليموس الأول.

وقد بدأ الحفر بمنطقة كوم الشقافة عام 1892 إلا أنه أكتشف فتحة في سقف الجبانة عن طريق الصدفة عام 1900م و الجبانة من نوع الكاتا كومب و هو نوع من المقابر انتشر في القرون الثلاثة الأولى الميلادية، وجبانة الكاتا كومب هي الجبانة الرئيسية في منطقة كوم الشقافة وحملت هذا الاسم نظراً للتشابه فى التخطيط بينهما وبين مقابر الكاتا كومب المسيحية في روما واسم كاتا كومب اصطلاح يطلق على المقابر المحفورة تحت سطح الأرض.

وتتكون المقبرة من سلم حلزوني موصل للطوابق الثلاثة والسلم درجاته السفلى أكثر ارتفاعا ثم يأخذ ارتفاع الدرجات في التناقص تدريجيا حتى يكاد ينعدم قرب سطح الأرض، وتعتبر أكبر المقابر الرومانية العامة التى عثر عليها بالاسكندرية وتقع على حدود الجبانة الغربية فى الاسكندرية القديمة وترجع إلى القرن الثانى الميلادى، وتقع هذه المقبرة الأثرية بمنطقة كوم الشقافة في حي كرموز وخلف مدافن المسلمين الحالية وهذه المنطقة هي جزء من مدينة الإسكندرية القديمة.

ومن جانبه، قال إسلام سليم، خبير أثرى، إن مقبرة كوم الشقافة من الأماكن السياحية المميزة بالإسكندرية وموجودة على رأس قائمة الأماكن السياحية بالمدينة ويفضلها عدد كبير من الأجانب ويطلبون زيارتها باستمرار .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المقبرة اكتشفت بالصدفة وتم الكشف عنها من خلال الخبراء حتى وصلت لشكلها النهائي وتعرضت لأكثر من مرة للتلف بسبب المياه الجوفيه وبواسطة اللجنة الأثرية المشكلة ومن خلال الخبراء الأجانب تم إنهاء المشكلة من خلال مضخات مياه لمنع وصول المياه الجوفية للمكان الأثري .



السياح يزورونها لمشاهدة تميز العهد الرومانى والرسومات ومقابر الملوك



المقابر أصبحت مزار سياحى ومحطة للجاليات الاجنبية بالإسكندرية



المقابر جزء من الإسكندرية القديمة



المقابر كنز أثرى بالإسكندرية اكتشفت بالصدفة عام 1892م