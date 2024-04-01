قبل التنصيب بيوم.. طلال أبوغزالة لمصراوي: أتمنى هذا الإجراء من الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال رجل الأعمال طلال أبوغزالة، إن تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر خلال السنوات الماضية كانت مُلهمة في البناء والتنمية.

ووجه أبوغزالة في حوار مع الخليج 365، ينشر لاحقا، رسالة إلى الرئيس السيسي بمناسبة أداءه اليمين الدستورية غدا الثلاثاء، رئيسا لمصر لولاية ثالثة، قال فيها: الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية التي ساعدت مصر على التعامل مع الأزمات العالمية بايجابية عالية.

وأوضح أبوغزالة: أتمنى على الرئيس السيسي تركيز جهود حكومته على تأمين الاكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات أساسية للإنسان (الغذاء، والدواء، والعلم)، فتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن التقني محليّا أمر واجب، حتى لو كانت كُلف الإنتاج محليّا أغلى من شرائها.

رفعت الأمانة العامة لمجلس النواب حالة الاستعداد لجلسة تنصيب الرئيس السيسي، المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، للدرجة القصوى، وتحول مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى خلية نحل؛ لوضع الرتوش النهائية لمراسم التنصيب.

ويرصد "الخليج 365"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للجلسة الخاصة التي سيعقدها البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثالثة؛ حيث من المقرر وفقًا للدستور والبروتوكول، أن يتم الآتي:

يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

يتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.