فيديو و27 صورة ترصد محطات مترو الخط الثالث الجديدة قبل افتتاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل لبدء تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في الفترة القليلة المقبلة.

وتمتد المرحلة الثالثة بطـول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور) والتي تم بدء التشغيل التجريبي لها في نوفمبر 2023.

محطة وادي النيل

إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة نفقية قريبة من شارع الحجاز وشارع وادي النيل وشارع محمد حسن حلمي وشارع أحمد يحيى إبراهيم وشارع شهاب ومدرسة العجوزة الثانوية ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية.

وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر، ويحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة، كما تحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر.

محطة التوفيقية

إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة نفقية قريبة من شارع أحمد عرابي، وشارع الرشيد، وشارع وادي النيل، وشارع الدكتور حجازي، ومستشفى الهلال للعاملين المدنيين، ومكتب تصديقات وزارة الخارجية، وجهاز حماية المستهلك، ونادي الترسانة الرياضي، والسجل التجاري، وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتتكون المحطة من 3 طوابق تحت الأرض، طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر، ويحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة، كما تحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر.

محطة جامعة القاهرة

نشرت وزارة النقل أيضًا صورًا أظهرت حجم تقدم الأعمال بمحطة جامعة القاهرة ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث والتي وصلت إلى مراحل التشطيبات النهائية.

وانتهت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، من إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي التوفيقية وبولاق الدكرور كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.