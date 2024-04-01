قتل على طريقة "ريا وسكينة".. مسنة ضحية طمع طفلين في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس طفلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل مسنة داخل شقتها بالزيتون.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من عامل بعثوره على والدته "عزيزة. م" مقتولة داخل شقتها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين "حفيد شقيقتها" 15 سنة، وصديقه 14 سنة، وراء ارتكاب الواقعة.

ودلت التحقيقات على قيام المتهمين بالصعود لشقة الضحية عقب مغادرة ابنها للعمل، وهجموا عليها ثم وكمموا فمها بقطعة قماش مبللة حتى فاضت روحها إلى بارئها.

سرق المتهمان أموال بحوزة الضحية ومصوغاتها الذهبية وفرا هاربين حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

اقرأ أيضا:

"الحب ولع في صاحبه".. "روميو العمرانية" داخل المستشفى وعشيقته خلف القضبان

والدة "فتاة البراجيل" ..عملت بوصية بنتي وزغرطت وانا بغسلها (فيديو وصور)

"خلصوا عليها وهي صايمة".. تفاصيل مقتل سيدة على يد طفلان بالزيتون

بعد إلغاء حبسها.. مصدر قانوني يكشف مصير مودة الأدهم