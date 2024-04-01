جريمة شرف بطلها أب وابن.. باكستاني يقتل شقيقته وآخر يصور الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أثارت جريمة قتل بشعة وقعت في باكستان، الرأي العام خلال الأيام الماضية، عقب تداول فيديو لشاب يخنق شقيقته حتى الموت.

تفاصيل الواقعة أثيرت بعدما تم إيقاف باكستاني يشتبه بأنه التقط تسجيل فيديو لشقيقه خلال قيامه بخنق شقيقتهما حتى الموت، كأحد جرائم "الشرف" في باكستان.

المجني عليها تدعى "ماريا بيبي" 22 عاماً، قُتلت على يد شقيقها "فيصل" وبحضور والدها عبد الستار، في إقليم البنجاب بباكستان. وبعد انتهاء فيصل من فعلته قدم له والده زجاجة من الماء.

ودفنت الأسرة الفتاة زاعمة أنها توفيت نتيجة إصابتها بالكوليرا. وأن الشرطة سجلت القضية يوم الأربعاء الماضي، عقب انتشار الفيديو.

لكن تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله أظهر "فيصل" وهو يُقدم على خنق الفتاة على سرير في منزل العائلة والوالد جالساً على مقربة. وبإحدى اللقطات قال الشقيق الآخر لوالده "قل له أن يتركها"، لكن دون أي تجاوب ليواصل الشاب خنق شقيقته التي توفيت في الحال.

وقال مسؤول شرطة باكستاني إن الأب والأخ قالا للشرطة إنهما كانا يغتصبان الفتاة لسنوات وقتلاها لإخفاء جريمتهما.

وأضاف أن الشرطة استخرجت جثمان المرأة الخميس الماضي، لتشريحه وإجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد الاغتصاب.