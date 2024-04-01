شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تشغيل هيئة السكة الحديد 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

الضرائب: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص 3 أيام بدون غرامة

صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه نظرا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية.

النقل تتعاقد على 100 أتوبيس لدعم أسطولها و50 جرار بمقطورة لشركات نقل البضائع

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم كل أشكال الدعم بها وتقوية وتطوير الورش الخاصة بها، مشيرا إلى التعاقد على 50 جرار بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات، موجها قيادات الشركة القابضة بضرورة تواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات مع الهيئات والشركات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.

السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية فى عيد الفطر.. اعرف المواعيد

تشغل هيئة السكة الحديد 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، وينشر ”الخليج 365” مواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها.

وزارة الأوقاف: غدا بدء التقدم لمسابقة العمال الجديدة لعام 2024

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء التقدم لمسابقة العمال الجديدة 2024م على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدءًا من غدٍ الثلاثاء 2 أبريل.

وزارة التعليم: لا توجد محذوفات بالمناهج المطورة لطلبة الأزهر

أرسل الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، موضحا أنه إيماء الي خطابكم الوارد إلينا بشأن برتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، الخاص بالعملية التعليمية ومناهج المقررات الدراسية المشتركة بين طلاب التربية والتعليم وطلاب الأزهر الشريف، فإن خطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لكل مادة للعام الدراسي الحالى بالنسبة للموضوعات الدراسية المحذوفة أو المعدة للإطلاع لا توجد أي موضوعات محذوفة أو معدة للاطلاع.

رئيس "الأهلى للصرافة": 4.7 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الاثنين، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 4.7 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن تعاملات أمس الأحد بلغت 274 مليون جنيه.

أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع فى رمضان

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الإثنين 1 أبريل 2024 إلى الأحد 07 أبريل 2024.