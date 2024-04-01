شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن وجبة السحور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح مهمة للصائمين في شهر رمضان حول تناول وجبة سحور خفيفة كل يوم.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن السحور وجبة أساسية في رمضان، فهي تُساعد على تجنب الجوع والعطش خلال ساعات الصيام.​

وتابعت: يُفضل تناول وجبة سحور خفيفة كل يوم، تتكون من:​

1- خضراوات: تُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، وتُساعد على الشعور بالشبع.​

2- كربوهيدرات: تُعد مصدرًا للطاقة، ويُفضل التركيز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والخبز الكامل.​

3- بروتين: يُساعد على بناء العضلات والحفاظ على الشعور بالشبع.​

ونصحت هيئة الدواء بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات؛ لأنها تُسبب الشعور بالعطش خلال النهار.​