شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع الأم المرضع الصيام ؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب على الأم المرضع استشارة الطبيب قبل الصيام لضمان صحتها وصحة الطفل، مشيرة إلى أهمية اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لتلبية الاحتياجات الغذائية للأم والطفل.

ووجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح تتضمن



- شرب كمية كافية من الماء والسوائل الخالية من السكر المضاف خلال فترة الإفطار إلى فترة السحور للمساعدة على إدرار اللبن وتجنب الجفاف.

- تناول منتجات الألبان مثل ( الحليب والزبادى والجبنة قليلة الملح و اللبن الرايب)، والبروتينات مثل ( اللحوم الحمراء أو

الدواجن أو الأسماك أو البيض أو البقوليات.

- تناول الخضروات والفاكهة لمنح جسمك الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف التى يحتاجها.

- تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والأرز والمكرونة .

- الابتعاد عن الشاى و القهوة والمنبهات، فقد يؤثر على إدرار الحليب بالسلب وقد تعمل على تهيج الطفل و عدم انتظام نوم الطفل.

- تجنب تناول التوابل الحارة مع الوجبات أو الإكثار من الثوم و البصل، فقد يسبب انتفاخ للطفل أثناء الرضاعة .

- التقليل من كمية الملح والسكر الأبيض فى وجباتك و ابتعدى عن تناول الدهون المتحولة كالسمن الصناعى والزبدة الصناعي