شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: ترشيد التصرفات المائية والالتزام بالحصص المحددة لكل إدارة وعدم تجاوزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف إستعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الإحتياجات و إستعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات ، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لأعمال تطهيرات الترع ، وخطة هيئة الصرف لتطهيرات المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى ، وتقارير مرور مهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة ، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات .

وتم خلال الإجتماع عرض الموقف المائى الحالي بالمحافظات ، حيث وجه سويلم بالإلتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى ، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية .

وتم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الرى والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى خلال شهر مارس وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات ، حيث وجه الدكتور سويلم بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة الشكاوى التي ترد للوزارة والعمل على حسمها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .

وتم عرض نتائج مرور مسئولي إدارة توزيع المياه على زمامات الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري بني سويف حيث تم التنبيه بضرورة الإلتزام التام بتطبيق المناوبات ، والمرور على زمام الإدارة العامة لري سوهاج حيث تبين إلتزام الإدارة بتطبيق المناوبات المقررة ، كما تم المرور على زمام الإدارة العامة لرى زفتى حيث تم التنبيه على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق المناوبات وسرعة نهو تطهيرات الترع وصيانة البوابات وتدقيق المناسيب المُبلغة للإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمرور على الرياح التوفيقي وبحر مويس وترعة أبو دياب الاعلى بزمام الإدارات العامة لري القليوبية وشرق الشرقية وغرب الشرقية وغرب البحيرة والمنوفية ، وقد شدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام كافة إدارات الرى بالإلتزام التام بتطبيق المناوبات على الترع بزمام كل إدارة لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من مياه الرى مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة ، مع ربط إلتزام كل إدارة بتطبيق هذه المناوبات بصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى .

كما تم عرض موقف التطهيرات الجارية بكافة المحافظات ، حيث شدد سويلم على سرعة إتمام أعمال تطهيرات الترع مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للرى (بحور قوته وقارون ويوسف و وهبى والجمهورية بمحافظة الفيوم – ترع البوهية والمنصورية وبحر طناح والبحر الصغير وبحر شبين ومنطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية - ترع الساحل والعطف وقناة طنطا الملاحية والقاصد والباجورية والقضابة بمحافظة الغربية - بحر شبين وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية - ترع بورسعيد والمنايف والسويس والاسماعيلية بمحافظات القناة) .

وأكد سويلم على سرعة نهو أعمال التطهيرات بترع (الإسماعيلية – كشمير اليمنى – كشمير اليسرى – المنايل - بحر السنيتي – قها - القشيش) بمحافظة القليوبية ، ومصارف البطين والعبيدي ومرجا بمحافظة الدقهلية ، ومصارف البربا و عبد الله والمحيط وكبكب ومحيط بنى مزار ودير السنقورية وكوم مطاى والجرنوس وبنى صالح بمحافظة المنيا .

وتم أيضا عرض موقف الصيانة الجارية بمحطة البطس القديمة وإجراءات توريد قطع الغيار للمحطة الواقعة بمحافظة الفيوم ، وأعمال متابعة الموقف التشغيلى لمحطة البطس الجديدة والتي تم إستلامها إبتدائياً ، وأعمال توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الاعشاب بمحطة البطس الجديدة ، وموقف وحدات الرفع بمحطة اهناسيا حيث تم تدعيم المحطة فى (2) من وحدات الطوارئ الإضافية وجارى عمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لوحدات الطوارئ بمعرفه المعمل الهندسى بالمصلحة ، وأعمال صيانة محطه قلابشو بالدقهلية ، ومحطة العطف بالبحيرة ، ومحطة الشلوفة بالسويس ، ومحطات وادى النقرة بأسوان ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار متابعة أعمال صيانة المحطات لضمان جاهزيتها خلال فترة أقصى الإحتياجات .

كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال إحلال عدد (976) بوابة منها (174) بوابة مستهدف نهوها كأولوية أولى والتى يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيين إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة .

وعرض أعمال صيانة محطات الخلط الوسيط والمغذيات الواقعة تحت إشراف قطاع الرى بإجمالى (490) محطة خلط موزعة على 26 إدارة رى ، حيث شدد الدكتور سويلم على سرعة صيانة محطات الخلط لضمان جاهزية كافة المحطات قبل فترة أقصى الإحتياجات ، وخاصة إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف فى أسرع وقت .

